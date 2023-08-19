Reuters: председатель комиссии ECOWAS находится в составе прибывшей в Нигер делегации

Как ранее сообщило агентство AFP, в ходе поездки представители сообщества "попытаются выступить в роли дипломатических посредников" в урегулировании ситуации в республике

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Председатель Комиссии Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) Омар Алиу Турэй находится в составе делегации, которая прибыла в Нигер. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как ранее сообщило агентство AFP со ссылкой на источники, близкие к ECOWAS и отстраненному президенту Нигера Мохамеду Базуму, самолет с делегацией сообщества приземлился в аэропорту Ниамея около 13:00 по местному времени (15:00 мск). Агентство отмечает, что в ходе поездки представители ECOWAS "попытаются выступить в роли дипломатических посредников" в урегулировании ситуации в Нигере.

В новость внесена правка (18:33 мск) - уточняется имя представителя ECOWAS​​​, прибывшего в Нигер, в заголовке и лиде, верно - председатель Комиссии ECOWAS Омар Алиу Турэй.