19 августа, 14:58

В 49 департаментах Франции объявили оранжевый уровень угрозы из-за жары

Температура в южных регионах республики достигнет 35-38 градусов

ПАРИЖ, 19 августа. /ТАСС/. Национальная метеорологическая служба Meteo France опубликовала прогноз погоды на воскресенье, в котором число департаментов метрополии Франции, где объявлен оранжевый (предпоследний) уровень угрозы из-за жары, увеличилось до 49 из 96.

По данным организации, температура в южных регионах республики будет выше, чем в субботу, "достигая 35-38 градусов". При этом в нижней части долины реки Роны ожидается превышение показателя в 40 градусов.

Отмечается, что высокие температуры будут сохраняться до середины следующей недели, а их пик придется на период с понедельника по среду в зависимости от региона. С четверга начнется понижение температуры.

Ранее в субботу Meteo France объявила оранжевый уровень угрозы в 28 департаментах.

18 августа власти Франции ввели ограничения на расходование воды в 78 департаментах страны. 

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