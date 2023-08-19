Пресс-секретарь Зеленского назвал пока теоретической возможность передачи Gripen Украине

По словам Сергея Никифорова, Киев нацелен на то, чтобы добиться передачи украинской армии F-16, при этом рассматривает возможность получить и другие западные истребители

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Возможность передачи Швецией Украине истребителей Gripen в настоящее время является только теоретической. Об этом заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

"Практически до этого остается, скажем так, три шага", - сказал Никифоров в эфире украинского телеканал "Рада", отвечая на вопрос о возможных сроках поставки.

Он пояснил, что идет тестирование самолетов или тестирование возможностей украинских пилотов на этих самолетах. Затем будут тренировки, далее необходимо политическое соглашение, и только потом может состояться передача самолетов. "Пока что это только теоретическая возможность. Скажем так, смотрим, что можно сделать", - отметил Никифоров.

Он добавил, что Киев нацелен на то, чтобы добиться передачи украинской армии американских истребителей F-16, при этом рассматривает возможность получить и другие западные истребители. "В порядке легкости или желательности их получения у нас есть список из четырех видов самолетов. Это F-16, Gripen, французские Rafale и, кажется, Eurofighter Typhoon (производится консорциумом некоторых европейских компаний - прим. ТАСС)", - сообщил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее президент Украины заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, что страны обсуждают потенциальную возможность передачи Киеву истребителей Gripen и украинские пилоты уже начали испытательные полеты на них.

В Киеве давно уже просят западных союзников передать Украине F-16. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что власти страны рассчитывают получить эти истребители до конца текущего года. 17 августа агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США дали согласие на передачу Данией и Нидерландами американских F-16 Украине. Как уточнялось, эти страны направят самолеты Киеву после того, как завершится обучение украинских пилотов. Власти Дании позднее подтвердили, что получили такое разрешение.