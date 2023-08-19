Politico: республиканцы в Конгрессе могут запросить допконтроль за средствами для Украины

Источник издания отмечает, что республиканцы в нижней палате Конгресса "давно скептически настроены" в отношении дальнейшего финансирования Украины

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Представители Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США в качестве одного из условий одобрения дополнительного финансирования Украине могут потребовать введения инспекторского контроля за средствами, которые американская администрация выделяет Киеву. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что республиканцы в нижней палате Конгресса "давно скептически настроены" в отношении дальнейшего финансирования Украины. Белый дом и демократы в Конгрессе предполагают, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния), чтобы "успокоить крайне правых" конгрессменов, будет настаивать на некотором сокращении запрашиваемых Байденом средств. Республиканцы также могут потребовать назначить проверяющего, который будет ограждать направляемые Вашингтоном средства от коррупции на Украине.

В конце июля Госдепартамент США признал, что коррупция на Украине угрожает эффективности оказываемой Соединенными Штатами помощи в долгосрочной перспективе и требует внедрения строгих надзорных механизмов.

Вашингтонская администрация запросила 10 августа у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву, а также $8,5 млрд на содействие Украине и другим странам в сфере экономики и безопасности. Как подчеркнул в связи с этим посол России в США Анатолий Антонов, запрос Белого дома демонстрирует стремление Вашингтона помогать Киеву "до последнего украинца", однако попытки американской стороны нанести поражение Москве обречены на провал.