В Египте заявили о намерении укреплять партнерство с РФ для достижения стабильности

Бывший посол Египта в России Рауф Саад отметил, что "Каир и Москва разделяют мнение по основным политическим вопросам"

КАИР, 19 августа. /ТАСС/. Египет стремится расширять стратегическое сотрудничество с Россией, поддерживающее мир, стабильность и развитие. С такими словами выступил председатель Египетского совета по иностранным делам, бывший министр иностранных дел Мухаммед аль-Ораби на конференции "Россия и Египет: восемьдесят лет стратегического партнерства". Мероприятие, приуроченное к отмечаемому 26 августа юбилею установления дипломатических отношений между двумя странами, было организовано центром политических и медийных исследований "Диалог" при содействии российского посольства в Каире, передает корреспондент ТАСС.

"Сотрудничество РФ и Египта представляет собой локомотив для развития и достижения мира. Мы бы хотели, чтобы между двумя странами укреплялось партнерство, поддерживающее мир, стабильность и развитие", - сказал дипломат.

По словам аль-Ораби, в нынешней геополитической ситуации возникают новые вызовы. "У нас новый этап борьбы с терроризмом, который требует поддержки других стран. Важно, чтобы великие державы помогали развивающемся странам", - подчеркнул дипломат. "Россия как великая держава сейчас защищает свою национальную безопасность, а также несет ответственность и помогает в этом другим странам", - отметил аль-Ораби.

Как подчеркнул со своей стороны бывший посол Египта в России Рауф Саад, "Каир и Москва разделяют мнение по основным политическим вопросам". "Даже если по каким-то проблемам взгляды не совсем совпадают, каждая из сторон понимает позицию другой", - сказал Саад, приводя в пример спор вокруг возводимой Эфиопией плотины "Возрождение" и российско-украинский кризис. По его словам, Москва принимает позицию Каира и выступает за справедливое урегулирование противоречий по вопросу строительства ГЭС. "Египет в свою очередь соблюдает нейтралитет по вопросу российско-украинского кризиса", - сказал дипломат.

Временный проверенный в делах России в Египте Юрий Матвеев, выступая с российской стороны, подчеркнул "прочный характер исторических дружественных связей между Каиром и Москвой, которые поступательно укрепляются на протяжении 80 лет и вышли на уровень стратегического партнерства". По его словам, "сегодня государства имеют высокий уровень политического доверия и координации в различных сферах".

В ходе конференции прошли несколько пленарных сессий, посвященных разным аспектам сотрудничества между странами, включая внешнеполитическую координацию, торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, а также пути их дальнейшего наращивания. В мероприятии приняли участие дипломаты, представители научных, общественно-политических и образовательных кругов двух стран, российские и египетские журналисты.