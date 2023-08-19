В Гонконге умерла собака породы сиба-ину из мема про пса Чимса

По словам хозяина животного, он умер во время операции на торакоцентез

ТАСС, 19 августа. Пес по кличке Болци, прославившийся в интернете после мемов с "псом Чимсом", умер в возрасте 12 лет. Об этом сообщили хозяева питомца в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам мужчины, Болци умер во время операции на торакоцентез ("выкачивание" жидкости из легких для нормализации дыхательной функции - прим. ТАСС)

"Сиба-ину с круглой улыбающейся мордой <...> помог многим людям во время пандемии и принес много радости многим из вас, но теперь его миссия завершается", - говорится в сообщении.

Как сообщает газета The Sun, пес Чимс получил первую популярность в Интернете в начале 2010-х годов, когда была опубликована фотография, на которой он изображен с подозрительным выражением. К концу десятилетия Чимс обрел вторую волну популярности в период пандемии в связи с распространением мема, в котором он сравнивается с другим известным "накачанным" псом Кабосу.