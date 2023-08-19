Главред НАП считает, что без поддержки извне ECOWAS не сможет напасть на Нигер

Абдурахман Шеху добавил, что возможность ведения переговоров остается

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Силы регионального объединения Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) не смогут атаковать Нигер без внешней поддержки. Такое мнение выразил главный редактор Нигерского агентства печати (НАП) Абдурахман Шеху, который по просьбе ТАСС прокомментировал угрозы ECOWAS начать боевые действия против Нигера и визит делегации объединения в Ниамей.

"Мы уверены, что без внешней помощи ECOWAS не сможет напасть на Нигер, наши солдаты закалены в борьбе с террором и восстаниями, - считает Шеху. - Возможность ведения переговоров остается, интервенция - угроза ради оказания давления".

При этом он отметил, что на власти и народ Нигера указанные предупреждения не оказали воздействия. "Доказательством тому служит активная мобилизация добровольцев, желающих встать на защиту родины. Сегодня наши женщины провели сидячую демонстрацию у базы ВВС Франции в Нигере, чтобы потребовать ухода французских войск после того, как новый орган власти в стране, Национальный совет спасения родины, денонсировал двусторонние соглашения", - отметил главред НАП.

"Произошедший в Нигере государственный переворот - четвертый по счету в странах ECOWAS. И во всех случаях речь идет о бывших французских колониях, - подчеркнул Шеху. - Это демонстрирует желание африканских стран пересмотреть далеко не выгодные отношения с бывшей колониальной державой в условиях, когда демократия сводится к содержанию элиты, стоящей на страже интересов ее западных покровителей".

Клубок противоречий

По словам Шеху, в Нигере образовался клубок противоречий в области геостратегии, энергетики и экономики. "Франция цепляется за свою военную базу, куда она отвела свои войска, изгнанные из соседних Мали и Буркирна-Фасо, - пояснил главред НАП. - Наша страна - нечто вроде диспетчерской башни аэропорта для Сахеля, где процветает разного рода контрабанда, отсюда удобно подрывать стабильность региона ради эксплуатации его богатств - золота, урана, нефти".

Шеху добавил, что контроль над Нигером имеет стратегическое значение для сдерживания потока африканских мигрантов. "После закрытия воздушного пространства выявилась экономическая важность нашей страны для авиакомпаний. Если говорить об энергетике, наша страна важна как поставщик урана для АЭС Франции, который она приобретает по бросовым ценам. После начала боевых действий на Украине это обстоятельство приобрело для Запада еще большее стратегическое значение, не говоря о проблемах поставок газа. Нигер расположен на трассе будущего Транссахарского газопровода, который свяжет месторождения Нигерии с Европой, проходя через Алжир. Нигер также богат нефтью, добыча которой увеличится к концу года в пять раз после завершения строительства нефтепровода протяженностью 2 тыс. км", - продолжил главред НАП.