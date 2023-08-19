В Киеве заявили, что обучение военных пилотов Украины на F-16 займет около шести месяцев

Глава Минобороны страны Алексей Резников сообщил, что два украинских пилота уже провели в США тестовые полеты на истребителях

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 займет не менее шести месяцев. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Минимальный срок на подготовку пилотов - шесть месяцев", - сказал он украинскому телеканалу "24". При этом министр обороны сообщил, что два украинских пилота уже провели в США тестовые полеты на F-16. "Обучение уже началось", - заявил Резников.

Он пояснил, что после тестовых полетов стало понятно, сколько времени потребуется для обучения украинских летчиков. "Чтобы строить оправданные ожидания - минимум шесть месяцев. Но не разочаровывайтесь, если это будет больше", - добавил Резников.

"Кто-то, возможно, скорее сможет. Люди талантливы. Но чтобы не было иллюзий, может так случиться, что часть летчиков будет готова за пять месяцев, а инженеры и техники не будут готовы. А самолет - очень сложная система. Одного пилота недостаточно", - отметил Резников.

Он добавил, что самолет не сможет выполнять боевое задание, если нет закрепленной за ним команды. Однако сколько нужно времени для подготовки инженеров и техников - неизвестно.

В Киеве давно уже просят западных союзников передать Украине F-16. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что власти страны рассчитывают получить эти истребители до конца текущего года. 17 августа агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США дали согласие на передачу Данией и Нидерландами американских F-16 Украине. Как уточнялось, эти страны направят самолеты Киеву после того, как завершится обучение украинских пилотов. Власти Дании позднее подтвердили, что получили такое разрешение.