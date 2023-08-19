19 августа, 17:24
Военная операция на Украине

Риттер заявил, что Россия наносит удары по ВСУ еще до отправки их на передовую

EPA/ LINDSEY PARNABY
Скотт Риттер
© EPA/ LINDSEY PARNABY

По словам бывшего американского разведчика, оставшиеся украинские силы прибывают в зону боевых действий уже деморализованными

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Россия способна наносит удары по технике и личному составу ВСУ еще до отправки их на передовую, оставшиеся украинские силы прибывают в зону боевых действий уже деморализованными. Такую оценку дал бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер в беседе с ведущим подкаста US Tour of Duty.

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"Украинские силы [подвергаются ударам] до того, как попадают на передовую. Это имеет большое воздействие, - сказал Риттер. - Потому что когда они попадают на передовую, то уже истощены и деморализованы. На передовой по ним ударяет вертолет. Возможность России контролировать небо полностью меняет ситуацию".

По мнению экс-разведчика, поставка Украине истребителей F-16 ситуацию не изменит. "F-16 игру не повернет", - отметил он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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