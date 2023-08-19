В ВСУ сообщили, что украинские военные уже обучаются за границей управлению самолетами

Как отметил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, программа обучения и ее сроки для каждого пилота определяются индивидуально

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Украинские военные пилоты уже обучаются в Великобритании и Швеции управлению западными истребителями. Об этом заявил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук в эфире новостного марафона, который идет по ведущим украинским телеканалам.

"Мы протестировали на своем уровне пилотов", - сказал Олещук в ответ на вопрос, есть ли среди украинских пилотов конкурс на обучение управлению американскими истребителями F-16. "В первую очередь мы протестировали их на знание английского языка", - сказал он. "Мы отобрали пилотов, которые уже обучаются в странах", - заявил командующий Воздушными силами ВСУ.

"Я как командующий воздушными силами понимаю, что наше будущее за молодыми пилотами, - сказал Олещук. - Поэтому я принял соответствующее решение отправить в Великобританию на обучение пилотов выпуска 2023 года. Что касается Швеции, туда поехали молодые пилоты выпуска 2016 года с достаточным боевым опытом", - добавил он.

Олещук сообщил, что программа обучения и ее сроки для каждого пилота определяются индивидуально, в зависимости от их квалификации и опыта. "Два пилота были протестированы инструкторами Соединенных Штатов Америки. Если взять общую подготовку, которой они занимаются, то она составляет 32 месяца. Конкретно по этим нашим двум пилотам было принято решение, что они могут овладеть самолетом F-16 за четыре месяца", - рассказал командующий.

В субботу министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что обучение украинских летчиков началось и два украинских пилота уже провели в США тестовые полеты на F-16. Резников сказал, что обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 займет не менее шести месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, что страны обсуждают потенциальную возможность передачи Киеву истребителей Gripen и украинские пилоты уже начали испытательные полеты на них. В Киеве давно уже просят западных союзников передать Украине F-16. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что власти страны рассчитывают получить эти истребители до конца текущего года. 17 августа агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США дали согласие на передачу Данией и Нидерландами американских F-16 Украине. Как уточнялось, эти страны направят самолеты Киеву после того, как завершится обучение украинских пилотов. Власти Дании позднее подтвердили, что получили такое разрешение.