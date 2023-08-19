19 августа, 17:46
Попытка госпереворота в Нигере

МИД Британии сообщил, что вывез сотрудников посольства из Нигера

В ведомстве рекомендовали гражданам королевства не ехать в республику

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Великобритания вывезла свое посольство из Нигера, где произошел переворот, и временно действует в этой стране в удаленном режиме. Об этом сообщил МИД Соединенного Королевства.

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"Мы временно вывезли всех наших британских сотрудников из Нигера, а наше посольство действует удаленным способом. Ограниченная консульская помощь будет продолжать оказываться в обычном порядке заместителем высокого комиссара Великобритании в Лагосе", - отмечается в сообщении.

В ведомстве предупредили, что все передвижения по стране люди могут осуществлять лишь под собственную ответственность, а сам МИД не рекомендует британским гражданам вообще ехать в эту африканскую страну. 

Теги:
НигерВеликобританияПопытка госпереворота в Нигере
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