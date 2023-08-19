Участники Медиафорума БРИКС назвали объединение моделью сотрудничества для многих стран

Медиафорум объявил, что видит свою задачу в поддержке средств массовой информации стран БРИКС в осуществлении согласованных действий со СМИ африканских государств, основанных на принципах совместного развития и взаимной выгоды

ЙОХАННЕСБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) за годы своего существования стало примером и моделью международного сотрудничества для многих стран мира. Об этом заявили участники Медиафорума БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге. В его работе участвует генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

"Группа БРИКС стала моделью объединения для стран с формирующимся рынком и развивающихся государств, БРИКС содействует сотрудничеству в формате Юг - Юг, способствует конструктивным усилиям по поддержанию мира и развития во всем мире, - говорится в плане действий Медиафорума на ближайшее время. - Столкнувшись с радикальными изменениями, невиданными за последние 100 лет, мир ожидает услышать более сильный голос стран БРИКС и стать свидетелем их более важной роли в продвижении глобальной многополярности, экономической глобализации и демократии в международных отношениях. СМИ стран БРИКС должны работать рука об руку со СМИ африканских стран, чтобы продемонстрировать ответственность за их общую миссию и взять на себя обязательство создать прочную синергию для укрепления позиций в общественном мнении, достижения консенсуса среди СМИ стран с формирующимся рынком и развивающихся стран и расширения влияния БРИКС".

В целях дальнейшего укрепления сотрудничества между СМИ стран БРИКС Медиафорум объявил, что видит свою задачу в поддержке СМИ стран БРИКС в осуществлении согласованных действий со СМИ африканских стран, основанных на принципах совместного развития и взаимной выгоды.

Медиафорум БРИКС был создан в 2015 году по инициативе агентства Xinhua (Китай). Он представляет собой платформу для диалога между ведущими СМИ стран - членов БРИКС. В текущем году встреча проводится в ЮАР, которая председательствует в объединении.