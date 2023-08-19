Десятки тысяч израильтян приняли участие в новой волне протестов против судебной реформы

Крупнейшая акция состоялась в районе комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 августа. /ТАСС/. Новая волна массовых акций протеста против судебной реформы в Израиле, проводимой правительством во главе с премьером Биньямином Нетаньяху, прошла во многих городах страны. Крупнейшая акция по традиции состоялась в районе комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива, передает корреспондент ТАСС.

Митинг начался с минуты молчания в память о двух израильтянах, убитых несколькими часами ранее в палестинской деревне Хувара на Западном берегу реки Иордан. Среди выступающих на митинге были только женщины. Такое решение организаторы приняли на фоне участившихся в последнее время, по оценкам либеральной оппозиции, нападок со стороны ортодоксальных иудеев на представительниц женской половины населения. Первой из выступающих была израильская певица Нетта Барзилай, победившая на конкурсе "Евровидение" в 2018 году. Она исполнила вместе с собравшимися государственный гимн Израиля.

Во время митинга демонстранты горячо поддерживали антиправительственные речи выступавших со сцены и активно скандировали лозунги в поддержку демократии, размахивая израильскими флагами.

Противники судебной реформы проводят массовые акции протеста 33-ю субботу подряд. По информации 13-го канала израильского телевидения, нынешняя акция в Тель-Авиве собрала чуть более 100 тыс. участников. Демонстрации в этот вечер проходили и во многих других городах страны. В общей сложности организаторы заявили о проведении 150 акций по всему Израилю.