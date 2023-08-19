Глава МИД Украины не согласился с тем, что контрнаступление ВСУ провалилось

Дмитрий Кулеба призвал аналитиков быть осторожнее с прогнозами

БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не согласился с тем, что контрнаступление ВСУ провалилось, и призвал аналитиков быть осторожнее с прогнозами.

"Мы спокойно относимся к таким высказываниям, - сказал он в интервью газете Bild. - С точки зрения неназванных чиновников, генералов и аналитиков, Украина в феврале 2022 года должна была прекратить свое существование в течение от трех до десяти дней". "Теперь они исходят из того, что Украина будет не в состоянии так быстро отвоевать всю свою территорию. Это показывает, что со временем сами скептики становятся оптимистичнее", - заявил украинский министр.

"Что я хочу этим сказать, так это то, что аналитики должны быть осторожнее со своими прогнозами и долгосрочными предсказаниями, - добавил он. - Нам не нужно ничего доказывать. <...> Но в чем мы нуждаемся, так это в долгосрочных возможностях, с тем чтобы добиться больше результатов в краткосрочной перспективе".

Глава МИД Украины также заявил, что якобы "американцы в последний раз сталкивались с таким ведением войны и интенсивностью огня [как сейчас на Украине] в Нормандии".

Как сообщила в четверг газета The Washington Post, разведывательное сообщество США считает, что Украина не сможет добиться поставленных целей в ходе контрнаступления.

Как отмечали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.