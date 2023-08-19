Истребители F-35 коалиции США опасно сблизились с парой самолетов Су-35 ВКС РФ в Сирии

Как отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить, подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Два истребителя F-35 проамериканской коалиции опасно сблизились в субботу с двумя самолетами Су-35 ВКС России в Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"19 августа с 06:08 до 06:16 в районе Эт-Танф на высоте около 9 000 метров произошло опасное сближение двух истребителей F-35 коалиции с парой самолетов Су-35 ВКС России, совершавших плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно приняли необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал Кулить.

По его словам, подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

Кулить также сообщил, что за сутки со стороны коалиции зафиксировано семь случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. "В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 14 нарушений: двумя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей "Тайфун" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции", - добавил он.

Кроме того, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии проинформировал, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ) в провинции Алеппо.