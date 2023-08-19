В Ольстере предъявили обвинения мужчине в обладании секретными данными о полиции

Они могут быть использованы террористами, отметил телеканал Sky News

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Полиция Северной Ирландии предъявила обвинение 50-летнему мужчине в обладании документами или записями, которые могут быть использованы террористами. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Речь идет о человеке, который был арестован 18 августа в рамках расследования об утечке секретных данных. Он должен предстать в магистратском суде Колрейна (графство Лондондерри) 21 августа.

В начале августа региональная полиция по ошибке опубликовала информацию обо всех представителях службы. Речь идет о фамилиях, инициалах, званиях и должностных разрядах, местах несения службы и отделах. Информация была доступна в течение примерно двух с половиной часов. Хотя личные адреса никого из 10 тыс. сотрудников не публиковались, полиция и власти заявили, что речь идет о серьезном происшествии. Многие полицейские и члены их семей начали беспокоиться за свою безопасность.

Позже стало известно еще о двух инцидентах. 6 июля из машины в городке Ньютайнабби (графство Антрим) была украден ноутбук с информацией о 200 полицейских, а 17 августа из движущейся машины вблизи Белфаста выпали ноутбук и записная книжка. Ноутбук и большая часть блокнота была обнаружена, однако часть страниц записной книжки с информацией о 42 сотрудниках полиции до сих пор не найдена.

В последние годы полицейские, несмотря на стабилизацию обстановки в Ольстере после подписания Белфастского соглашения, периодически становились жертвами республиканских группировок, которые продолжают вооруженную борьбу за воссоединение Северной Ирландии и Ирландии. 22 февраля на высокопоставленного сотрудника полиции в городе Ома было совершено покушение, когда он забирал сына после футбольной тренировки.

28 марта правительство Великобритании по рекомендации службы контрразведки МИ-5 повысило уровень террористической угрозы в Северной Ирландии со "значительного" (атака вероятна) до "серьезного" (атака высоко вероятна). Это четвертый уровень из пяти возможных.