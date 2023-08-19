Лидер мятежников Нигера заявил, что любое вмешательство ECOWAS будет считаться оккупацией

Абдурахман Тчиани подчеркнул, что санкции, введенные ECOWAS против страны, "бесчеловечны"

РАБАТ, 19 августа. /ТАСС/. Руководитель сформированного военными мятежниками Нигера Национального совета спасения родины генерал Абдурахман Тчиани заявил, что любое вмешательство в его страну со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) будет расцениваться как оккупация.

"Любое вмешательство со стороны стран ECOWAS мы будем считать оккупацией", - цитирует его телеканал Al Arabiya.

"Мы сделаем все необходимое и ответим на любое нападение на нас. У нас есть поддержка народа и многих соседних стран", - продолжал Тчиани.

"Введенные против Нигера санкции ECOWAS незаконны, бесчеловечны и направлены на разделение нашей страны и нашего народа. Санкции ECOWAS лишают нас средств, необходимых для поддержания деятельности наших институтов. Они направлены на то, чтобы подчинить нас, а не найти решение. Но мы не допустим этого", - подчеркнул он.