Эксперт: расширение БРИКС будет способствовать процессу интеграции Глобального Юга

По мнению члена ЦК суданской компартии Камаля Каррара, перед африканцами открывается "исторический шанс преодолеть экономическую отсталость и освободиться от господства транснациональных корпораций над их природными богатствами"

БЕЙРУТ, 19 августа. /ТАСС/. Страны Африки связывают большие надежды с предстоящим 22-24 августа в Йоханнесбурге саммитом БРИКС (включает Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР) и рассчитывают на установление более справедливых международных торгово-экономических отношений. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС член ЦК суданской компартии Камаль Каррар, который считается ведущим экспертом по проблемам Африканского континента.

"Расширение БРИКС за счет вступления в это объединение африканских государств будет способствовать процессу интеграции Глобального Юга, позволит наладить взаимовыгодное партнерство в формате Юг - Юг, в том числе путем перехода на расчеты в национальных валютах", - указал собеседник. По его мнению, "перед африканцами открывается исторический шанс преодолеть экономическую отсталость и освободиться от господства транснациональных корпораций над их природными богатствами".

Каррар подчеркнул, что политика, проводимая на протяжении многих лет Международным валютным фондом, Всемирным банком и Всемирной торговой организацией, не отвечала интересам африканских народов, привела к снижению жизненного уровня и усилению зависимости от Запада. "Пример Судана и других африканских стран свидетельствует, что эти институты при однополярном устройстве использовались США и их союзниками как инструменты давления, позволяли им бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела", - отметил он.

Как считает суданский эксперт, возрастающая роль БРИКС на международной арене знаменует собой наступление новой эпохи для развивающихся государств. "Мы ожидаем, что участники саммита в ЮАР утвердят концепцию многополярного мирового порядка, которая позволит странам Африки при содействии друзей из РФ и КНР добиться прогресса и экономического подъема", - сказал он.

Саммит БРИКС в Йоханнесбурге

Саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.