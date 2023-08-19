Лидер израильской оппозиции спрогнозировал распад правительства Нетаньяху

Яир Лапид также отметил, что выступает против формирования правительства национального единства с правящей коалицией

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 августа. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Израиля, глава ведущей оппозиционной партии "Еш атид" Яир Лапид заявил, что не согласен участвовать в формировании правительства национального единства с нынешней правящей коалицией. Выступая на оппозиционном митинге, он выразил уверенность в том, что действующий кабмин во главе с премьером Биньямином Нетаньяху скоро падет, после чего страну ждут новые выборы.

"Это правительство не работает и должно уйти. Таков наш план", - заявил политик, выступая на демонстрации в городской агломерации Крайот на севере страны, передает газета The Times of Israel.

Комментируя появившиеся в последние дни в израильских СМИ спекуляции на тему возможного формирования в стране правительства национального единства, Лапид однозначно дал понять, что не рассматривает для себя вариант участия в подобной широкой коалиции. "Мы не верим в чудеса, которые не произойдут. Мы не пойдем в жульническое правительство единства, которое сломит наш моральный хребет. Правительство [Нетаньяху] падет, и мы пойдем на выборы", - сказал лидер парламентской оппозиции.

Израильская оппозиция проводит еженедельные акции протеста против политики Нетаньяху уже 33 недели подряд. Поводом для массовых антиправительственных выступлений послужил проект судебной реформы, который нынешний кабмин выдвинул в январе. По мнению оппозиции, эти преобразования, предполагающие ограничение полномочий Верховного суда в пользу исполнительной ветви власти, подрывают основы демократии в Израиле. Правительство настаивает, что эта реформа, наоборот, сделает политическую систему страны более демократичной.

Нынешнее правительство во главе с Нетаньяху было создано в конце 2022 года. Коалиция сформирована вокруг правой партии "Ликуд", получившей 32 кресла в 120-местном Кнессете (парламент). В состав кабмина вместе с ней вошли крайне правые и ультраортодоксальные политические силы. В оппозиции в текущем созыве Кнессета находятся левые и центристские партии, крупнейшей фракцией среди которых является "Еш атид" во главе с Лапидом, занимавшим пост премьер-министра до Нетаньяху (с июля по декабрь 2022 года).