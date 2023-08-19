В офисе Зеленского заявили о необходимости согласовать передачу Киеву Gripen с США

Заместитель руководителя офиса украинского президента Андрей Сибига добавил, что вопрос о возможной передаче Украине истребителей обсуждается на уровне глав государств

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Возможная передача Киеву шведских истребителей Gripen должна быть согласована с другими странами, кроме Швеции, в том числе с США, которые поставляли компоненты для производства этого самолета. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса украинского президента Андрей Сибига в эфире телемарафона, который идет по ведущим украинским телеканалам.

На вопрос, надо ли просить разрешения у США для передачи шведских истребителей Gripen Украине, Сибига сказал: "Мне представляется, что нужно. Даже в таких самолетах, как Gripen, есть определенные составляющие, которые требуют согласия других союзников. Всегда это процесс, и мы, собственно, находимся в таком процессе".

Сибига добавил, что вопрос о возможной передаче Украине истребителей ведется на уровне глав государств. "Сейчас мы уже на этапе перевода в практическую плоскость вопросов, связанных с самолетами", - заявил он.

В субботу министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что обучение украинских летчиков началось и два украинских пилота уже провели в США тестовые полеты на F-16. Резников сказал, что обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 займет не менее шести месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, что страны обсуждают потенциальную возможность передачи Киеву истребителей Gripen и украинские пилоты уже начали испытательные полеты на них. В Киеве давно уже просят западных союзников передать Украине F-16. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что власти страны рассчитывают получить эти истребители до конца текущего года. 17 августа агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США дали согласие на передачу Данией и Нидерландами американских F-16 Украине. Как уточнялось, эти страны направят самолеты Киеву после того, как завершится обучение украинских пилотов. Власти Дании позднее подтвердили, что получили такое разрешение.