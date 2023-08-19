Министр обороны Израиля дал указание усилить безопасность на Западном берегу после теракта

Йоав Галант также потребовал принять все необходимые меры по поимке террориста

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 августа. /ТАСС/. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант провел оперативное совещание после очередного теракта на Западном берегу реки Иордан, в результате которого погибли двое израильтян, и распорядился повысить там меры безопасности. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

По ее информации, в совещании участвовали руководители армии и спецслужб. "Министр Галант дал указания Армии обороны Израиля и Службе общей безопасности нарастить усилия по обеспечению безопасности населенных пунктов и дорог в Иудее и Самарии [израильское обозначение Западного берега реки Иордан]", - говорится в сообщении.

Глава Минобороны также потребовал принять все необходимые меры по поимке террориста, совершившего нападение на израильтян.

Ранее в субботу армейская пресс-служба сообщила о вооруженном нападении в районе палестинского поселка Хувара на Западном берегу. В результате атаки погибли два израильских мирных жителя. Злоумышленник скрылся с места происшествия, его разыскивают военные.