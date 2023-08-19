Орбан заявил о намерении венгерских компаний расширять работу в России

Премьер-министр Венгрии добавил, что страна надеется продолжить сотрудничество с РФ в области сельского хозяйства

БУДАПЕШТ, 19 августа. /ТАСС/. Венгерские компании намерены расширять свою деятельность в России, несмотря на санкции и политические трудности. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на встрече в Будапеште с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

"На встрече отмечалось, что на основе достигнутых на сегодняшний день результатов мы готовы продолжить сотрудничество в таких областях, как сельское хозяйство. Несмотря на санкции и политические трудности, венгерские компании, представленные в России, ищут возможности для расширения своей деятельности", - сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши, рассказывая о беседе Орбана с Миннихановым.

"Господин Орбан отметил, что мы также стараемся поддерживать наше сотрудничество в области культуры, науки и высшего образования и будем и впредь принимать студентов из Татарстана, желающих учиться в нашей стране в рамках программы Stipendium Hungaricum", - приводит слова Хаваши информационное агентство MTI.

Глава Татарстана находится в Будапеште по приглашению Орбана в связи с отмечаемым в эти выходные дни национальным праздником Венгрии - Днем святого Иштвана. У Венгрии уже давно установились тесные деловые отношения с Тарарстаном - там, в частности, осуществляет совместные проекты крупнейшая венгерская нефтегазовая компания MOL.