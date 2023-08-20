В Эквадоре пройдут досрочные президентские и парламентские выборы

Также гражданам страны в ходе голосования предстоит избрать 137 депутатов

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 августа. /ТАСС/. Досрочные парламентские и президентские выборы пройдут в Эквадоре. Голосование в мае назначил глава государства Гильермо Лассо с целью роспуска Национальной ассамблеи (парламента).

Выборы проходят на фоне серьезного ухудшения ситуации в сфере безопасности в Эквадоре. За 11 дней до голосования члены банды убили кандидата в президенты от движения "Строй" Фернандо Вильявисенсио, выходившего с предвыборного мероприятия. В конце июля в результате нападения был также убит мэр города Манта (провинция Манаби) Агустин Интриаго.

Кандидаты в президенты

На высший государственный пост претендуют восемь кандидатов. Лассо, полномочия которого должны были истечь в 2025 году, в выборах не участвует.

Согласно опросам, фаворитом гонки считается кандидат от левого движения "Гражданская революция" Луиса Гонсалес, занимавшая различные посты в правительстве экс-президента Рафаэля Корреа (был главой государства в 2007-2017 годах). В ходе предвыборной кампании она обещала сконцентрироваться на борьбе с коррупцией и наркоторговлей и добиться снижения количества убийств в стране. Гонсалеc говорила, что ее "главным советником" будет Корреа, который сейчас находится в Бельгии, где получил политическое убежище из-за уголовных дел на родине.

За Гонсалес в опросах следовал убитый Вильявисенсио, далее - кандидат от правоцентристского альянса "За страну без страхов" Ян Топик, представитель коалиции левоцентристских и левых партий "Конечно, это возможно" Яку Перес, а также Отто Зонненхольцнер, выдвигающийся от коалиции "Давайте действовать", в которую вошли левоцентристская партия "Вперед" и правоцентристская "Сумма". Вместо Вильявисенсио движение "Строй" выдвинуло журналиста Кристиана Суриту, обещающего продолжить дело убитого претендента, вместе с которым они расследовали случаи коррупции в правительстве Корреа.

Бизнесмен Топик обещает принять радикальные меры для борьбы с преступностью и наведения порядка в стране. Экоактивист Перес в случае победы намерен реформировать национальную полицию, инвестировать в развитие сельскохозяйственного сектора и провести конституционную реформу, чтобы запретить добычу полезных ископаемых в уязвимых природных зонах. Зонненхольцнер, занимавший пост вице-президента Эквадора при Ленине Морено (глава государства в 2017-2021 годах), предлагает усилить контроль за границами и тюрьмами, а также реформировать судебную систему для более эффективной борьбы с преступностью.

Гражданам Эквадора в ходе голосования также предстоит избрать 137 депутатов.

Ситуация в стране

После убийства Вильявисенсио в Эквадоре было введено чрезвычайное положение, которое позволяет привлекать военных к обеспечению порядка. Ранее эта мера уже была применена в ряде регионов, а с июля особый режим ЧП действует во всех тюрьмах Эквадора. За последний год в стране участились бунты, в результате которых погибли десятки человек. Попытка властей навести порядок в пенитенциарной системе привела к ухудшению ситуации.

Помимо обострения проблемы преступности, в Эквадоре наблюдается политический кризис. В июне 2022 года на фоне массовых антиправительственных протестов с требованием снижения цен на бензин был поднят вопрос об импичменте Лассо. Тогда инициатива не набрала необходимого числа голосов, однако уже в марте этого года был инициирован новый процесс импичмента в связи с обвинениями президента в коррупции.

Лассо 17 мая, то есть еще до начала голосования по вопросу о его отставке, подписал указ о роспуске Национальной ассамблеи и о назначении новых выборов. Глава государства обвинил парламент в препятствовании проведению реформ.

Возможный второй тур

Для победы кандидату необходимо получить абсолютное большинство голосов или не менее 40%, но при условии, что от ближайшего соперника его будет отделять не менее 10% голосов. Если никто из претендентов на высший государственный пост не заручится необходимой поддержкой в это воскресенье, то 15 октября в стране пройдет второй тур.

Голосование в Эквадоре является обязательным для лиц в возрасте от 18 до 65 лет. Избирательным правом обладают порядка 13,5 млн человек.