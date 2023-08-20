CNBC: контрнаступление Киева не имеет успеха даже с западным оружием

В статье телеканала отмечается, что "потребуются месяцы, если не годы, тренировок, чтобы получить полную отдачу" от поставок Украине истребителей F-16

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Украинское контрнаступление, несмотря на западные поставки вооружений Киеву, не может преодолеть российскую оборону, отправка же истребителей F-16 не изменит ситуацию в одночасье и не станет своего рода "серебряной пулей". Об этом говорится в публикации телеканала CNBC.

"Украинское контрнаступление, начавшееся в июне, натолкнулось на российскую стену. Перед началом наступления на Украину поступили вооружения от западных союзников - танки, артиллерия, другая техника", - отмечается в статье.

По мнению эксперта Фонда защиты демократий Брэдли Боумана, в США "хотели результатов еще вчера, но это не работает, когда вы противостоите таким военным, как русские".

"Многие в Киеве призывают к поставкам западных истребителей, таких как F-16. Но лишь отправка F-16 Украине не изменит ситуацию в одночасье. Потребуются месяцы, если не годы, тренировок, чтобы получить полную отдачу от этих дорогих истребителей", - говорится в тексте. "Эти вооружения - не серебряные пули. Нет такой одной системы вооружений, которая бы обеспечила [успех]. Его можно достичь, когда у вас есть много различных систем вооружений на земле и в воздухе", - отмечает генерал австралийской армии в отставке, сотрудник Центра стратегических и международных исследований Мик Райан.