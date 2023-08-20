Эксперт допустил выпуск банком БРИКС единой цифровой валюты объединения

Глава отдела валютной политики финансовой корпорации Trace Finance Эвандро Касиану считает, что процесс создания такой денежной единицы может быть реализован поэтапно и занять несколько лет

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 августа. /ТАСС/. Новый банк развития может стать эмитентом единой цифровой валюты стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), считает глава отдела валютной политики финансовой корпорации Trace Finance Эвандро Касиану.

"Единая цифровая валюта блока возможна, если банк БРИКС выпустит ее и станет ее регулятором", - приводит его слова телеканал CNN Brasil.

По его мнению, процесс может быть реализован поэтапно и занять несколько лет. Для этого, полагает эксперт, финансовому учреждению будет необходимо нарастить инвестиционный портфель, которым будет обеспечена такая валюта, чтобы на следующем этапе использовать ее для капиталовложений. Только после этого ей можно будет пользоваться для проведения торговых сделок, поясняет Касиану.

"Но создание цифровой валюты всего блока БРИКС - это проект как минимум 5-10 лет", - уверен эксперт.

Как полагает Касиану, текущий момент благоприятствует созданию такой денежной единицы. Он указывает на то, что США сейчас переживают серьезнейший за всю свою историю экономический кризис, о чем среди прочего свидетельствуют снижение специализированными агентствами кредитного рейтинга страны и ухудшение позиций доллара в мировой торговле.