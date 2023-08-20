Киев признал, что самолеты ВСУ попадают в зону поражения сразу после взлета с аэродрома

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук отметил, что российские самолеты по техническим характеристикам превосходят украинские

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Украинские военные самолеты попадают в зону поражения сразу после взлета с аэродрома, поскольку по своим техническим характеристикам значительно уступают российским. Об этом заявил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

"Наши самолеты значительно уступают российскому Су-35. Если радиолокаторы Су-35 видят на 400 км, то наши самолеты - всего на 80-90 км. Если учитывать зону поражения, то у Су-35 она более 200 км, а у наших МиГ-29 и Су-27 - от 20 до 40 км. Мы не успеваем еще подняться с аэродрома, а наш самолет уже в зоне поражения самолета противника. При выполнении задания на нашего пилота идет от пяти до девяти самолетов разных типов", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада".

Олещук подчеркнул, что Украина пока не может завоевать господство в воздухе, для которого необходимы истребители четвертого поколения.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что обучение украинских летчиков началось и два пилота уже провели в США тестовые полеты на истребителях F-16. Резников сказал, что обучение управлению F-16 займет не менее шести месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, что страны обсуждают потенциальную возможность передачи Киеву истребителей Gripen, а украинские пилоты уже начали испытательные полеты на них.

В Киеве давно просят западных союзников передать Украине F-16. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что власти страны рассчитывают получить эти истребители до конца 2023 года. 17 августа агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США дали согласие на передачу Данией и Нидерландами американских F-16 Украине. Как уточнялось, эти страны направят самолеты Киеву после того, как завершится обучение украинских пилотов. Власти Дании позднее подтвердили, что получили такое разрешение.