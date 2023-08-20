Экс-советник Кучмы призвал украинцев требовать отставки Зеленского

Олег Соскин считает, что нынешний президент Украины может привести страну к "полному краху"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал украинцев добиваться отставки действующего президента страны Владимира Зеленского на фоне неудач контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Нужно что-то делать с Зеленским, еще раз призываю: собирайтесь, кто-то должен проявить инициативу. Нужно выдвигать ему уже какие-то условия", - обратился он к украинцам в субботу в своем блоге на YouTube, комментируя тяжелую для украинской армии ситуацию на фронте.

Он подчеркнул, что дальнейшее пребывание нынешнего украинского лидера у власти приведет к полному краху страны. "Зеленский просто опасен для государства", - считает Соскин.

Экс-советник также указал на отсутствие связи с реальностью в заявлениях Зеленского о подходе к конфликту. "Он [Зеленский] говорит, что Украина воюет за свободу. Какая свобода? У нас концлагерь", - заявил Соскин.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.