Экс-советник главы Пентагона заявил о пропаже поставляемых Киеву вооружений

По мнению Дугласа Макгрегора, американская военная техника попадает на черный рынок, что требует внимания со стороны США

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Поставляемая Соединенными Штатами на Украину военная техника зачастую оказывается на черном рынке. Об этом заявил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Мы отправляем [на Украину] технику на миллиарды долларов, и многое из этого исчезает, по-видимому, на черном рынке, а наличные средства никогда не поступают туда, где они должны быть", - отметил Макгрегор на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"То, что сейчас происходит, требует нашего внимания и понимания", - подчеркнул он.