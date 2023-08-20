20 августа, 00:17
Военная операция на Украине

Экс-советник главы Пентагона заявил о пропаже поставляемых Киеву вооружений

AP Photo/ Libkos
© AP Photo/ Libkos

По мнению Дугласа Макгрегора, американская военная техника попадает на черный рынок, что требует внимания со стороны США

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Поставляемая Соединенными Штатами на Украину военная техника зачастую оказывается на черном рынке. Об этом заявил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

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"Мы отправляем [на Украину] технику на миллиарды долларов, и многое из этого исчезает, по-видимому, на черном рынке, а наличные средства никогда не поступают туда, где они должны быть", - отметил Макгрегор на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"То, что сейчас происходит, требует нашего внимания и понимания", - подчеркнул он. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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