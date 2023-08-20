Мирзиёев и Орбан обсудили в Будапеште расширение стратегического партнерства

Президент Узбекистана и премьер-министр Венгрии также затронули тему двустороннего многопланового сотрудничества

ТАШКЕНТ, 20 августа. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров в Будапеште обсудили вопросы расширения стратегического партнерства двух стран. Об этом сообщил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.

"Сегодня (в субботу - прим. ТАСС) в городе Будапешт президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения узбекско-венгерского многопланового сотрудничества, в том числе деловых и культурно-гуманитарных связей", - написал Саидов в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что лидер Узбекистана посетит Будапешт с рабочим визитом, в ходе которого обсудит с Орбаном вопросы продвижения программ и проектов практического сотрудничества между двумя странами. Ожидается, что Мирзиёев в качестве почетного гостя примет участие в мероприятиях, приуроченных к национальному празднику Венгрии - Дню святого Иштвана (20 августа).