Президент Туркмении проведет переговоры с премьер-министром Венгрии

В ходе них стороны обсудят вопросы развития туркмено-венгерского сотрудничества в различных сферах

АШХАБАД, 20 августа. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл с рабочим визитом в Венгрию. Об этом сообщило государственное агентство TDH.

Как пишет агентство, Бердымухамедов проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В ходе них стороны обсудят вопросы развития туркмено-венгерского сотрудничества в различных сферах. В числе перспективных направлений сотрудничества - энергетика и транспортно-коммуникационный сектор.

Также глава Туркмении будет почетным гостем соревнований чемпионата мира по легкой атлетике, проходящего в Будапеште.