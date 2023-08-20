Премьер Японии посетил АЭС "Фукусима-1" перед сбросом очищенной от радиации воды

Фумио Кисида также провел несколько встреч с руководством станции и энергокомпании Tokyo Electric Power, в ходе которых призвал сделать все необходимое для обеспечения безопасности проведения намеченных работ

ТОКИО, 20 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетил аварийную АЭС "Фукусима-1", где в том числе осмотрел оборудование, предназначенное для сброса очищенной от радиации воды в океан. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что глава правительства также провел несколько встреч с руководством станции и энергокомпании Tokyo Electric Power, в ходе которых призвал сделать все необходимое для обеспечения безопасности проведения намеченных работ, а также приложить усилия с целью противодействия слухам и дезинформации о сбросе воды. В период проведения операции по сбросу на станции будет действовать рабочая группа, которой поручено осуществлять контроль за процессом.

На следующей неделе Кисида намерен провести встречу с представителями рыболовных кооперативов, а также министерское совещание, по итогам которого, как ожидается, могут быть объявлены конкретные сроки начала сброса воды. Власти Японии изначально планировали начать эту операцию весной-летом 2023 года.

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей.

Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее больших объемов - более 1,25 млн тонн. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

В компании Tokyo Electric Power подчеркивают, что содержание трития в воде перед сбросом доводится до 1/40 от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и 1/7 от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Несмотря на это, планы Токио вызывают острую критику со стороны некоторых стран, в первую очередь Южной Кореи и Китая. Сбрасывать эту воду в океан планируют поэтапно в течение 30 лет. Международное агентство по атомной энергии намерено контролировать процесс на постоянной основе - его специалисты за прошедшие годы провели несколько инспекций станции.