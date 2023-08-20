Армия Израиля сообщила о перехвате беспилотника над сектором Газа

Военные отметили, что беспилотник "не перелетал на территорию Израиля", а "с момента взлета системы израильских ВВС следили за БПЛА на протяжении всего инцидента"

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 августа. /ТАСС/. Израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" перехватила над сектором Газа беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Недавно был идентифицирован беспилотный летательный аппарат, летевший над сектором Газа в сторону израильской территории. Система ПВО "Железный купол" успешно перехватила БПЛА", - говорится в заявлении пресс-службы.

Военные отметили, что беспилотник "не перелетал на территорию Израиля", а "с момента взлета системы израильских ВВС следили за БПЛА на протяжении всего инцидента". "БПЛА не представлял угрозы для жителей юга Израиля, согласно протоколу сигналы оповещения не активировались", - добавили в пресс-службе.