20 августа, 06:36,
обновлено 20 августа, 06:41
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о перехвате беспилотника над сектором Газа

Военные отметили, что беспилотник "не перелетал на территорию Израиля", а "с момента взлета системы израильских ВВС следили за БПЛА на протяжении всего инцидента"

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 августа. /ТАСС/. Израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" перехватила над сектором Газа беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Недавно был идентифицирован беспилотный летательный аппарат, летевший над сектором Газа в сторону израильской территории. Система ПВО "Железный купол" успешно перехватила БПЛА", - говорится в заявлении пресс-службы.

Военные отметили, что беспилотник "не перелетал на территорию Израиля", а "с момента взлета системы израильских ВВС следили за БПЛА на протяжении всего инцидента". "БПЛА не представлял угрозы для жителей юга Израиля, согласно протоколу сигналы оповещения не активировались", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация