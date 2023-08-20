Telegraph: НАТО, возможно, оставила надежды на победу Украины

Отставной полковник британской армии Ричард Кемп в этой связи напомнил о недавних словах директора личного офиса генсека НАТО Стиана Йенссена, который допустил членство Киева в альянсе при уступках территорий

ЛОНДОН, 20 августа. /ТАСС/. НАТО, судя по всему, оставила надежды на победу Украины в конфликте с Россией. Такое мнение высказал на страницах газеты The Daily Telegraph отставной полковник британской армии Ричард Кемп, который командовал войсками в Афганистане,

В этой связи Кемп напоминает о недавних словах директора личного офиса генсека НАТО Стиана Йенссена. 15 августа он заявил шведской газете Verdens Gang, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить территории, которые отказывается признавать частью России. "Последующее признание [генсека альянса Йенса] Столтенберга, что мирные переговоры пройдут на условиях Киева, не развеяли сомнений, что Йеннсен раскрыл, как Запад на самом деле видит эту войну", - говорится в колонке.

Аналитик также ссылается на недавно распространенную газетой The Washington Post оценку разведывательного сообщества США о том, что Украина не сможет добиться поставленных целей в ходе контрнаступления. "Мрачный вывод, который может кто-то сделать, заключается в том, что, несмотря на продолжающиеся атаки как со стороны России, так и Украины, ни одна из сторон не добьется продвижения, которое имело бы стратегическое значение", - пишет Кемп.

При этом Кемп высказывает мнение, что ответом на подобное положение вещей со стороны Запада должно стать не давление на Киев с целью добиться от него признания потери территорий, а попытки изменить положение на поле боя. Эксперт призывает увеличить поставку вооружения Киеву, чтобы добиться успеха если не в этом году, то в будущем.