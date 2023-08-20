Kyodo: почти 90% японцев опасаются экономического ущерба из-за сброса воды с "Фукусимы-1"

По данным агентства, уровень одобрения деятельности правительства страны во главе с премьер-министром Фумио Кисидой за месяц снизился до 33,6%

ТОКИО, 20 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 88,1% жителей Японии опасаются, что сброс в океан очищенной от радиации воды с АЭС "Фукусима-1" приведет к негативному влиянию на экономику из-за репутационных и других рисков. Об этом свидетельствуют данные опроса агентства Kyodo.

Уровень одобрения деятельности правительства во главе с премьер-министром Фумио Кисидой, согласно проведенному исследованию, за месяц снизился на 0,7 процентных пункта, до 33,6%, а рейтинг неодобрения, напротив, поднялся на 1,4 п.п., до 50%, что стало рекордно высоким показателем с декабря 2022 года. Общенациональный телефонный опрос проводился 19-20 августа, число его участников не указывается.

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей.

Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее больших объемов - более 1,25 млн тонн. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

В компании Tokyo Electric Power подчеркивают, что содержание трития в воде перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Несмотря на это, планы Токио вызывают острую критику со стороны нескольких стран, в первую очередь Южной Кореи и Китая. Сбрасывать эту воду в океан планируют поэтапно в течение 30 лет. МАГАТЭ намерено контролировать процесс на постоянной основе.

Кисида в воскресенье посетил "Фукусиму-1", где осмотрел оборудование, предназначенное для сброса воды в океан. Ожидается, что на следующей неделе он проведет министерское совещание с целью обсуждения конкретной даты начала работ.