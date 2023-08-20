Kyodo: премьер Японии намерен встретиться с президентом Ирана на ГА ООН

Ожидается, что стороны обсудят ситуацию на Украине, а также перспективы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе

ТОКИО, 20 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен в ходе предстоящей в Нью-Йорке в сентябре Генеральной Ассамблеи ООН провести встречу с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на иранские дипломатические источники.

Ожидается, что стороны обсудят ситуацию на Украине, а также перспективы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Также Раиси, как отмечается, может поднять вопрос об иранских активах на сумму $3 млрд, замороженных в Японии из-за американских санкций.

Последний раз Кисида встречался с президентом Ирана на ГА ООН в 2022 году.