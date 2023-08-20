FT: США все более критически настроены по поводу стратегии контрнаступления ВСУ

Как пишет газета, американские официальные лица мрачно оценивают перспективы его успеха

ЛОНДОН, 20 августа. /ТАСС/. Американские официальные лица все более критически настроены по поводу стратегии контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и мрачно оценивают перспективы его успеха. Как пишет газета Financial Times (FT), все это вызывает напряженность между Киевом и Вашингтоном.

Как говорится в статье, медленное продвижение ВСУ вынудило командование вернуться к традиционным тактикам ведения боя вместо общевойскового маневрирования, которому их учили США и западные союзники в Европе на протяжении 2023 года. И то, как Киев использует свои войска, стало одной из причин трений между американскими и украинскими официальными лицами, пишет Financial Times.

США призывали Украину вести менее рискованные действия и полностью сосредоточить силы на основных направлениях контрнаступления на юге, чтобы таким образом получить возможность совершить прорыв и выйти к Азовскому морю, перерезав российский сухопутный коридор, ведущий к Крыму, отмечается издание. Вашингтон также настаивал на том, чтобы Киев использовал больше сил на юге и перестал концентрироваться на востоке, где находится примерно половина его сил. Однако ВСУ бросили некоторые из своих наиболее подготовленных подразделений на то, чтобы попытаться вернуть себе контроль над Артемовском (украинское название - Бахмут), говорится в статье.

"Я не думаю, что вы услышите от кого-то аргументы в пользу того, что прямо сейчас это идет хорошо или что это движется в направлении того, что люди сочтут хорошим", - приводит издание слова старшего научного сотрудника американской исследовательской корпорации RAND Сэмюэла Чарапа.

Financial Times также пишет о том, что президент Украины Владимир Зеленский и некоторые из наиболее ярых критиков администрации президента США Джо Байдена призывают Запад активнее поставлять Киеву тяжелое вооружение, указывая на то, что без него контрнаступление будет медленным. Однако, как говорится в статье, американские чиновники указали на то, что США не производят достаточно тактических баллистических ракет, чтобы осуществить такие поставки, которые значительно изменили бы ситуацию на поле боя. При этом некоторые аналитики указывают на то, что оценка Киевом эффективности вооружений большого радиуса действия ошибочна, так как их влияние на конфликт, где большинство решается при помощи обычной артиллерии, не очень значимое.

"Волшебной палочки не существует. Сложно убедить в том, что ракеты большого радиуса действия могут решить проблему минных полей и всех этих [российских] оборонительных сооружений. Это усложнит логистику для России, но это не главная проблема, которая сегодня стоит перед Украиной", - полагает Чарап.