20 августа, 08:21
Военная операция на Украине

Правительство Венгрии опасается, что конфликт на Украине ведет к глобальной конфронтации

Министр обороны республики Криштоф Салай-Бобровницки отметил, что складывается новый мировой порядок, который нельзя предсказать

БУДАПЕШТ, 20 августа. /ТАСС/. Конфликт на Украине свидетельствует о формировании нового мирового порядка, но Венгрия опасается, что этот процесс может вызвать глобальную конфронтацию. Об этом заявил министр обороны республики Криштоф Салай-Бобровницки, выступая на торжественной церемонии приведения к присяге новых армейских офицеров, состоявшейся в Будапеште по случаю национального праздника - Дня Святого Иштвана.

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"Война, которую мы наблюдаем, ее политические и экономические последствия дают понять, что складывается новый мировой порядок, который мы не можем предсказать, но мы видим, что этот конфликт может перерасти в глобальную конфронтацию", - сказал он.

В связи с этим министр подчеркнул, что правительство Венгрии продолжает призывать стороны украинского конфликта к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров. По его словам, "венгры не одиноки в своем стремлении к миру". О необходимости достижения мира на Украине говорил во время апостольского визита в Будапешт в конце апреля Папа Римский Франциск, который выступал на той же центральной площади Лайоша Кошута, где состоялась сегодняшняя церемония, напомнил глава венгерского Минобороны. 

Теги:
УкраинаВенгрияВоенная операция на Украине
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