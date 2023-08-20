20 августа, 08:31
Военная операция на Украине

WSJ: разрабатываемые Западом мирные сценарии не подходят ни Москве, ни Киеву

Александр Река/ ТАСС
© Александр Река/ ТАСС

По данным газеты, "в частном порядке многие западные чиновники не думают, что США и их союзники могут предоставить Киеву самостоятельно определить исход"

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Официальные лица в странах Запада прорабатывают "грандиозные сделки" по урегулированию конфликта на Украине, но их условия "не отвечают интересам как Москвы, так и Киева". Об этоме сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

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Военная операция на Украине. Онлайн

Издания отмечает, что Россия требует признания новых территориальных реалий, связанных со свободным волеизъявлением жителей народных республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в пользу политического единства с ней, тогда как главная цель Украины - "восстановлении ее территориальной целостности" - представляет собой отдаленную перспективу. Отмечается, что Киев не сможет осуществить свой план, поскольку поддержка со стороны его ключевых союзников ограничена, а партнеры Украины - Германия и США - опасаются излишних "затрат и рисков".

WSJ указывает на "путаницу в отношении целей Запада" по Украине, напомнив о том, что на прошлой неделе "высокопоставленный представитель НАТО публично высказался об идее, которую обсуждали европейские дипломаты". По данным издания, речь идет о плане, по которому Украина должна отказаться от занятой Россией территории "в обмен на вступление в НАТО для защиты того, что осталось". Подчеркивается, что позже за сказанное были принесены извинения и произошел "возврат к публичной линии Запада о том, что только Украина может определять приемлемые условия мира".

При этом авторы публикации уточняют, что "в частном порядке многие западные чиновники не думают, что США и их союзники могут предоставить Киеву самостоятельно определить исход". "Они опасаются, что максималистские цели Украины гарантируют бесконечную войну. Они хотели бы предложить Украине смириться с фактической потерей какой-то территории, в обмен, например, на членство в НАТО или Европейском союзе или обещания долгосрочной военной и экономической помощи", - говорится в статье.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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