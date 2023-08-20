Роберт Кеннеди - младший назвал поставки Киеву F-16 катастрофой для человечества

Кандидат в президенты США объяснил свою точку зрения тем, что подготовка пилотов занимает много времени, а эксплуатация этих самолетов требует профессионального подхода

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди - младший назвал катастрофой для всего человечества поставки истребителей F-16 Украине.

"Отличное решение для оборонной промышленности, но катастрофа для Украины и человечества. Почему бы не провести переговоры?" - написал он в соцсети X (ранее Twitter). Он также отметил, что "F-16 не предотвратят коллапс Украины (который, по мнению некоторых экспертов, неминуем)". Кеннеди-младший объяснил свою точку зрения тем, что подготовка пилотов занимает много времени, а эксплуатация этих самолетов требует профессионального подхода.

В Киеве давно просят западных союзников передать Украине F-16. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что власти страны рассчитывают получить эти истребители до конца 2023 года. 17 августа агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США дали согласие на передачу Данией и Нидерландами американских F-16 Украине. Как уточнялось, эти страны направят самолеты Киеву после того, как завершится обучение украинских пилотов. Власти Дании позднее подтвердили, что получили такое разрешение.