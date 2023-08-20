Эмир Катара вылетел в Венгрию с официальным визитом

У Тамима бен Хамад Аль Тани планируется встреча с премьер-министром республики Виктором Орбаном

ДУБАЙ, 20 августа. /ТАСС/. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани отправился в Венгрию, где у него запланирована встреча с премьер-министром республики Виктором Орбаном.

"Эмир [Катара] Его Высочество шейх Тамим бен Хамад Аль Тани сегодня утром покинул родину, направляясь <...> в Венгрию с официальным визитом", - говорится в заявлении канцелярии главы эмирата.

В субботу ведомство сообщило, что шейх Тамим бен Хамад Аль Тани совершит официальный визит в Венгрию, в ходе которого запланированы его встречи с президентом республики Каталин Новак и премьер-министром Орбаном. Длительность визита в канцелярии не уточнили.

В декабре 2022 года Венгрия заключила с Катаром соглашение о начале переговоров о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Венгерское правительство считает, что страна могла бы получать катарский СПГ через терминалы на побережье Адриатического моря в Хорватии. Переговоры по этим вопросам ведут венгерская компания MVM и катарская государственная компания QatarEnergy. Как заявил 14 июля глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Будапешт рассчитывает, что катарский СПГ начнет поступать с 2027 года.

В соответствии с политикой диверсификации правительство Венгрии ищет новые источники энергоносителей и маршруты их поставок, налаживая в этих целях взаимодействие с такими странами, как Азербайджан и Катар. В то же время оно не отказывается от сотрудничества с прежними партнерами, в первую очередь с Россией, которая является основным поставщиком газа в Венгрию. Как отмечал Сийярто, диверсификация "не означает замены одного поставщика на другого, тем более если речь идет о надежном поставщике".