Спикер парламента Алжира прибыл в Тегеран с пятидневным визитом

Брахим Бугали планирует встретиться со спикером Меджлиса Мохаммадом Багером Галибафом и его заместителем Моджтабой Золнуром

ТАСС, 20 августа. Председатель Национального народного собрания (нижняя палата парламента) Алжира Брахим Бугали прибыл в Тегеран с визитом. Об этом сообщило агентство Mehr.

По его сведениям, Бугали возглавляет алжирскую парламентскую делегацию высокого уровня. В Тегеране он будет находиться на протяжении пяти дней, у него запланированы встречи со спикером Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммадом Багером Галибафом и его заместителем Моджтабой Золнуром - последний встретил Бугали по прилете. В качестве основных тем переговоров заявлены развитие двусторонних отношений между Тегераном и Алжиром в сфере торговли и экономики.

Ожидается также, что Бугали совершит поездку в провинцию Исфахан.

8 июля агентство IRNA проинформировало, что главы МИД Алжира и Ирана в ходе переговоров в столице исламской республики договорились об отмене визового режима как на политическом, так и на туристическом уровнях. В ходе совместной пресс-конференции министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф назвал отношения между двумя странами историческими и выразил надежду на дальнейшее их развитие.