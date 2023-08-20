В Киеве заявили, что украинские пилоты уже имеют опыт эксплуатации F-16

Украина проводила совместные учения с пилотами этих истребителей, отметил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Украинские пилоты уже имеют опыт полетов на американских истребителях F-16. Об этом заявил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

"У нас есть опыт эксплуатации самолета F-16", - приводит его слова украинское агентство УНИАН.

Олещук пояснил, что истребитель уже приземлялся на Украине. "Мы проводили совместные учения с пилотами F-16", - добавил он.

По словам командующего, сейчас украинская сторона занимается подготовкой взлетно-посадочных полос. "Мы проводим соответствующую реконструкцию. Улучшаем покрытие и инфраструктуру аэродрома, строим новые защитные сооружения", - уточнил Олещук, указав, что также подбирается персонал для будущего обслуживания истребителей.

Между тем в Киеве уже давно просят западных союзников передать Украине F-16. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что власти страны рассчитывают получить эти истребители до конца текущего года. 17 августа агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США дали согласие на передачу Данией и Нидерландами американских F-16 Украине. Как уточнялось, эти страны направят самолеты Киеву после того, как завершится обучение украинских пилотов. Власти Дании позднее подтвердили, что получили такое разрешение.

Как заявил накануне министр обороны Украины Алексей Резников, обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 займет не менее шести месяцев. Он также сообщил, что два украинских пилота уже провели в США тестовые полеты на F-16.