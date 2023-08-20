Армия Израиля сообщила о перестрелке с палестинцами в Тулькарме

По данным военных, инцидент произошел в ходе поисков убийцы двух израильтян

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 августа. /ТАСС/. Израильские военные сообщили о перестрелке с палестинскими радикалами в городе Тулькарм в ходе ночных рейдов по поиску подозреваемого в убийстве двух израильтян в районе населенного пункта Хувара на Западном берегу реки Иордан 19 августа.

"Подразделения Армии обороны Израиля при поддержке пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля действовали сегодня ночью по всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС) в поисках террориста, совершившего в субботу теракт в районе населенного пункта Хувара. В ходе операции в городе Тулькарм подозреваемые стреляли и бросали взрывчатку в силовиков, которые в ответ стреляли по ним, было зафиксировано попадание", - говорится в заявлении военных.

В пресс-службе продолжили, что "в деревне Бейтат ночью силовики засекли приближавшийся к ним подозрительный автомобиль, в котором позднее они обнаружили самодельное оружие и патроны и конфисковали их". Кроме того, "в Хевроне (крупный город на Западном берегу реки Иордан) военные конфисковали [у подозреваемого] нож", - добавили в пресс-службе, не сообщая других подробностей.

Военные отметили, что "силовики в настоящий момент продолжают патрулирование, сужая круг поисков с целью задержания террориста", убившего двух израильтян 19 августа.

В субботу неизвестные обстреляли два автомобиля в районе местной автомойки близ Хувары на Западном берегу, в результате чего тяжелые ранения получили двое мужчин. Позже в тот же день пресс-служба армии Израиля сообщила о гибели двух мирных жителей, раненных в этой атаке в районе Хувары.