20 августа, 10:18

Президент Киргизии прибыл в Венгрию с рабочим визитом

Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом для участия в мероприятиях по случаю венгерского национального праздника и чемпионата мира по легкой атлетике

БИШКЕК, 20 августа. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Будапешт. Об этом сообщается в Telegram-канале главы государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сегодня, 20 августа, с рабочим визитом прибыл в Будапешт для участия в мероприятиях по случаю национального праздника Венгрии и чемпионата мира по легкой атлетике", - говорится в сообщении.

Жапарова в аэропорту имени Ференца Листа встретил министр юстиции Венгрии Бенце Тужон.

Вместе с президентом в Венгрию прибыл глава МИД и заведующий отделом внешней политики администрации президента. В составе делегации также посол страны в Будапеште. Как ожидается, Жапаров во время визита проведет переговоры с премьером Орбаном. 

Теги:
КиргизияВенгрияОрбан, ВикторЖапаров, Садыр Нургожоевич
© Информационное агентство ТАСС
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