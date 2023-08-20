Зеленский прибыл в Нидерланды для переговоров о поставках истребителей F-16

Президент Украины планирует встретиться с нидерландским премьер-министром Марком Рютте

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды, где планирует обсудить вопрос поставок истребителей F-16.

"Вместе с первой леди и командой прибыли в Нидерланды. Впереди, как всегда, предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте. Главный вопрос - F-16 для Украины", - написал он в Telegram-канале.

Кроме того, по словам Зеленского, на повестке - Глобальный саммит мира, а также его формула мира.

Накануне украинский президент был с визитом в Швеции, где в том числе обсуждалась возможность передачи Киеву истребителей Gripen.