20 августа, 10:27,
обновлено 20 августа, 11:06
Попытка госпереворота в Нигере

СМИ узнали о провале переговоров делегации ECOWAS с мятежниками в Нигере

AP Photo/ Richard Eshun Nanaresh
© AP Photo/ Richard Eshun Nanaresh

По данным телеканала Al Arabiya, Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани отказался освободить свергнутого президента Мохамеда Базума и восстановить его в должности

ДУБАЙ, 20 августа. /ТАСС/. Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) намерена покинуть Нигер после провала переговоров с военными, которые осуществили государственный переворот в этой стране. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Читайте также
Готовность к диалогу и угроза применения силы. Что известно о происходящем вокруг Нигера

По его сведениям, сформированный мятежниками Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани отказался освободить свергнутого президента Мохамеда Базума и восстановить его в должности. После провала переговоров по урегулированию ситуации в Нигере делегация ECOWAS намерена покинуть республику, отмечает Al Arabiya.

Делегация ECOWAS прибыла в столицу Нигера, город Ниамей, 19 августа, сообщало агентство AFP со ссылкой на источники. По информации СМИ, в ее состав входят бывший президент Нигерии генерал Абдусалами Абубакар, а также действующий председатель организации Бола Тинубу. В субботу члены делегации встретились с Базумом, проинформировала радиостанция RFI. 

Теги:
НигерБазум, МохамедПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация