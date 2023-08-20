СМИ узнали о провале переговоров делегации ECOWAS с мятежниками в Нигере

По данным телеканала Al Arabiya, Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани отказался освободить свергнутого президента Мохамеда Базума и восстановить его в должности

ДУБАЙ, 20 августа. /ТАСС/. Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) намерена покинуть Нигер после провала переговоров с военными, которые осуществили государственный переворот в этой стране. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его сведениям, сформированный мятежниками Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани отказался освободить свергнутого президента Мохамеда Базума и восстановить его в должности. После провала переговоров по урегулированию ситуации в Нигере делегация ECOWAS намерена покинуть республику, отмечает Al Arabiya.

Делегация ECOWAS прибыла в столицу Нигера, город Ниамей, 19 августа, сообщало агентство AFP со ссылкой на источники. По информации СМИ, в ее состав входят бывший президент Нигерии генерал Абдусалами Абубакар, а также действующий председатель организации Бола Тинубу. В субботу члены делегации встретились с Базумом, проинформировала радиостанция RFI.