Армия Судана начала новое наступление на позиции сил спецназа в Хартуме

Согласно заявлению армии, "противник понес большие людские и материальные потери"

КАИР, 20 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Судана объявили о начале нового наступления на позиции сил быстрого реагирования (спецназа) в столице страны Хартуме. Как сообщается на страницы армии в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), ВС утром "нанесли массированные артиллерийские удары по контролируемым спецназом объектам в центре и на юге города".

По утверждению армии, "противник понес большие людские и материальные потери". Как передает телеканал Al Hadath, в ответ силы быстрого реагирования открыли огонь со своих позиций по армейским объектам. По его информации, в центре и на юге Хартума слышны взрывы и поднимаются столпы дыма. В расположенном неподалеку городе Омдурмане идут активные боестолкновения.

По информации Al Hadath, силы быстрого реагирования контролируют в настоящее время большую часть штата Хартум и стремятся расширить свой контроль на юг до штата Эль-Гезира и на север до города Шенди в штате Нагр эн-Нил. Суданская армия пытается перекрыть пути снабжения спецназа, которые идут по мостам через реку Нил, соединяющим районы Омдурман, Северный Хартум и столицу страны.