20 августа, 10:37

СМИ: в Израиле при разгоне бунтов в двух тюрьмах пострадали двое заключенных и охранник

Как сообщила радиостанция Kan, беспорядки организовала преступная группа, лидер которой был приговорен к длительному тюремному сроку летом 2022 года

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 августа. /ТАСС/. Двое заключенных и сотрудник тюремной охраны пострадали в ходе подавления бунтов в тюрьмах Эшель и Римоним в Израиле. Об этом сообщает радио Kan.

По данным радиостанции, беспорядки были организованы преступной группировкой, лидер которой был приговорен к длительному тюремному сроку летом 2022 года. Одновременные бунты сразу в двух тюрьмах были скоординированы заранее, отмечает Kan.

На разгон бунтующих заключенных был направлен спецназ Управления тюрем Израиля (ШАБАС). Силовики для подавления беспорядков применили слезоточивый газ, указывает радиостанция.

Управление тюрем Израиля "не допустит нарушений порядка и дисциплины на своих объектах", цитирует Kan заявление представителя ШАБАС. 

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