Мэр Одессы выступил против сноса памятника Пушкину

Геннадий Труханов предложил решить судьбу монумента одесситам

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что памятник Пушкину в центре города не нужно сносить, а его участь должны решать сами одесситы.

"Мое персональное мнение, что его не нужно убирать", - цитирует Труханова украинское издание "Страна".

Пушкина, пояснил мэр, любят, уважают как украинцы, так и люди во всем мире. "Поэтому этот памятник установлен на средства общины, собирали на него средства одесситы и устанавливали одесситы", - продолжил он.

Труханов подчеркнул, что "никакая власть и не императрица Екатерина устанавливала" этот памятник. "Поэтому это частный вопрос. Я считаю, что если в то время жители нашего города, наши земляки установили этот памятник, они имели на это основание. И он стоит. Это должна решать община", - сказал мэр.

Прошлым летом две электронные петиции о сносе памятника Екатерине II в Одессе набрали выше 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения главой государства Владимиром Зеленским. Мэр Одессы тогда высказался против усилившихся на Украине процессов переписывания истории и массового сноса памятников. По его словам, в условиях, когда ведутся боевые действия, любая попытка переписать историю, может привести к поляризации общества. После этого на сайте президента появилась петиция относительно этих высказываний. 29 октября Зеленский в ответ на петицию поручил Службе безопасности Украины и МВД провести проверку. Труханов же позже заявил, что сам будет голосовать за демонтаж памятника и его перенос в парк имперского и советского прошлого, с идеей создания которого он выступал ранее. В конце 2022 года памятник российской императрице Екатерине II и ее сподвижникам (памятник основателям Одессы), а также русскому полководцу Александру Суворову снесли.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре.