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Попытка госпереворота в Нигере

Папа Римский в воскресной проповеди призвал помолиться за нигерский народ

Понтифик заявил, что молится "за усилия международного сообщества, чтобы как можно скорее найти мирное решение на благо всех"

ВАТИКАН, 20 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск во время воскресной проповеди на площади Святого Петра сообщил, что молится за усилия, направленные на урегулирование в Нигере, где мятежники в конце июля отстранили от власти президента Мохамеда Базума.

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"С тревогой слежу за происходящим в Нигере. Присоединяюсь к призыву епископов в пользу мира в стране и стабильности в Сахельском регионе, - провозгласил он. - Я молюсь за усилия международного сообщества, чтобы как можно скорее найти мирное решение на благо всех. Давайте помолимся за дорогой нигерский народ". 

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Франциск (Папа Римский)ВатиканНигерПопытка госпереворота в Нигере
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